"Não acredito que o Real Madrid possa contratar Salah"

O Real Madrid mantém em sua agenda o nome de Salah, um dos jogadores de futebol mais cobiçados internacionalmente. O Liverpool terá muito a dizer nesta possível movimentação, embora rumores e opiniões apareçam sem parar na mídia.

Ramón Calderón foi o último a analisar este assunto. Salah vai assinar com o Real Madrid? O ex-presidente merengue não tem nada claro, que é negativo em relação a essa possibilidade.

“Ele é um grande jogador, com um potencial fantástico, e todo clube quer adquiri-lo, mas não acho que o Real Madrid terá os recursos financeiros para contratar Salah. Não acho que o Liverpool deixará Salah ir e se deixarem, eles vão pedir muito dinheiro", disse ele no programa 'On Time Sports'.

Klopp e o clube 'red' não vão facilitar, é verdade, pois o craque é uma peça fundamental para o time de Anfield. Sua temporada não está sendo nada excepcional, mas o Real Madrid terá que abrir a carteira para tirá-lo da Premier League.