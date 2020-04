"Não concordo com Messi, podemos perfeitamente ganhar a Champions"

Leo Messi, em entrevista ao 'Mundo Deportivo' em fevereiro, foi franco: ele não vê o Barcelona como o melhor candidato para vencer a Champions League. "Se queremos a Champions, temos que crescer e muito. Hoje não é suficiente para nós como estamos", disse ele em fevereiro.

Setién não compartilha da ideia. "Depois de tudo o que vi ao longo dos anos, podemos perfeitamente vencer a Liga dos Campeões. Não concordo com Leo nesse sentido. Já vimos como o Tottenham chegou à final ou como o Atlético eliminou o Liverpool ", comentou no 'RAC1'.

"Acho que é muito mais difícil vencer a LaLiga do que a Liga dos Campeões, onde você depende de uma situação específica às vezes. Temos as mesmas chances e também temos Messi", disse o técnico da Cantábria. O ex-Betis afirmou que não se sentiria campeão se desse ao Barça o campeonato, já que prefere terminar a temporada em campo.

Na mesma entrevista, Setién deixou a porta aberta para a continuidade de Philippe Coutinho. Em outra entrevista, concedida horas antes, o técnico do Barcelona garantiu que já se via comemorando a Liga dos Campeões com as vacas de sua cidadezinha. O Barcelona aguarda o retorno da partida de volta das oitavas da Champions contra o Napoli (1 a 1 na partida de ida).