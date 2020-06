"Não conseguir vaga nas Champions seria um fracasso"

A história do Atlético de Madrid na Europa com Diego Pablo Simeone é bem conhecida. Com duas finais e uma evolução histórica desde a chegada do argentino, não se contempla ver os rojiblancos fora da Champions League.

Pela frente, o Atlético tem onze jogos para ocupar um lugar entre os quatro primeiros na LaLiga que, atualmente, tem o Barcelona, ​​Real Madrid, Sevilla e Real Sociedad. Em uma entrevista quando faltavam dois para o Atlético jogar seu primeiro jogo, Koke analisou a situação.

"Estamos muito empolgados e motivados. Estávamos fazendo as coisas bem e essa paralisação chegou. Isso nos ajudou a descansar e nos refrescar. Com o nível que temos na equipe, não estar entre os quatro primeiros seria um fracasso do meu ponto de vista. Vamos fazer todo o possível", garantiu ele em entrevista ao 'RNE'.

O capitão indicou que a equipe precisa "se esforçar ao máximo" porque há quatro ou cinco equipes lutando pelo mesmo objetivo: "Temos que maximizar os esforços e precisamos estar preparados para o que temos que jogar".

O Atlético joga neste domingo no San Mamés contra o Athletic Bilbao em uma partida que será disputada às 14:00 (horário local). Pela frente, os rivais na Liga para entrar na Liga dos Campeões são o Osasuna, Real Valladolid, Levante, Alavés, Barcelona, ​​Mallorca, Celta, Betis, Getafe e Real Sociedad.