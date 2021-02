"Não desrespeitamos o Barça com Messi"

PSG e Barcelona entraram em um loop antes do mata-mata da Liga dos Campeões entre os dois sobre o futuro de Leo Messi. Acusações, interesses e negações formaram um coquetel que transformou cada entrevista coletiva de Pochettino ou Koeman em uma justificativa ou reclamação pelo que aconteceu.

Foi a vez do argentino falar do seu compatriota Messi antes do jogo contra Caen e foi muito claro: “Estamos falando de uma revista que não tem nada a ver com o PSG. Quando um jogador fala, como Di María, o faz por camaradagem, emoção e carinho".

“Em nenhum momento houve falta de respeito ou foi feito algo que vá contra alguma coisa. Cada jogador pode dizer o que quiser, pode falar de companheiros de outras equipes. Aqui temos total respeito”, insistiu o argentino.

Depois de esclarecer, Pochettino confirmou a baixa de Ángel di María para o jogo da Champions League: "Em uma semana, o clube comunicará os passos a seguir com Ángel. O que confirma que ele não jogará contra o Barcelona, ​​é claro".

Por fim, o ex-jogador do Tottenham se recusou a nomear um substituto para o ex-Real Madrid ou Manchester United e reconheceu que iria decidindo jogo a jogo: "O futebol não é matemático e não é analisado desta forma. Vamos tomar as decisões que consideramos adequadas".