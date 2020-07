Não deu: Casillas não poderá voltar a jogar

Embora todas as partes tenham expressado sua vontade de que Iker Casillas se despedisse do futebol em campo, a realidade é que não há mais essa opção.

Sergio Conceição, treinador do campeão português, abriu os olhos de todos em uma entrevista coletiva: "As pessoas que pedem isso não têm ideia do que está acontecendo. Iker não pode jogar. Ele não tem garantias médicas para jogar e não tem contrato com o clube do Porto".

O treinador esclareceu suas palavras: "Podería se fazer um contrato por um dia ou um mês, mas não se trata disso. Tem a ver com o seu estado de saúde. Não é possível. As pessoas estão mal informadas e criam esse tipo de movimentos. As pessoas podem escrever o que quiserem, mas depois surgem esses rumores sem sentido".

Obviamente, o treinador, também ex-jogador, agradeceu Casillas pelo que fez no Porto e também deu validade aos rumores que o colocaram de volta ao Real Madrid.

"Ele foi um jogador muito importante para todos nós. Se o seu retorno ao Real Madrid for confirmado, espero que ele esteja com boa saúde e tenha sorte neste novo projeto", afirmou ele na prévia da partida contra o Moreirense.