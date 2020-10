Não deu para o PSG: quem sorri hoje em Paris é Solskjaer

Em um jogo com atuação um tanto quanto apagada de Neymar, o Manchester United saiu na frente com gol de pênalti, deixou o empate acontecer graças a gol contra de Martial, mas acabou fazendo o gol da vitória nos minutos finais com Rahsford.

Neymar começou o jogo explorando jogadas individuais e fazendo belos dribles, mas a chance de gol chegou com os 'red devils': em cruzamento de Bruno Fernandes na marca do pênalti, Diallo falhou no corte e a bola quase é desviada por Rashford para o gol, mas Navas ficou com a bola.

A resposta veio logo depois. E em dose dupla. Primeiro, Di María recebeu na entrada da área, chutou colocado e De Gea voou para jogar para escanteio. Logo em seguida, Mbappé cruzou na pequena área, Kurzawa desviou, mas em cima de De Gea. Quase gol dos donos da casa.

E para sair do 'quase'. o Manchester sofreu pênalti e acabou abrindo o placar. Mas não de primeira. Diallo derrubou Martial na área após receber de Shaw, o juiz marcou pênalti e Bruno Fernandes foi para a cobrança. Ele fez paradinha, mas Navas acertou o lado e pegou a cobrança. Porém, o lance foi revisado pelo VAR e foi identificado que o goleiro estava à frente da linha e, por isso, a penalidade foi cobrada novamente. Dessa vez, Bruno bateu novamente e no mesmo lado. Navas, porém, escolheu o lado oposto. Gol do time visitante.

Depois do gol, o PSG apostou em longos lançamentos para tentar chegar, mas a zaga de Solskjaer estava funcionando bastante bem. E quando não era a zaga, era De Gea que fazia verdadeiros milagres: Di María recebeu uma longa bola, ficou no mano a mano com o goleiro... mas De Gea saiu com classe e desarmou o jogador do PSG por baixo.

E se de um lado teve boa atuação no gol, no outro também teve: Bruno Fernandes soltou uma bomba da intermediária e Navas se esticou todo no canto para espalmar para escanteio.

O PSG tentou fazer alguma jogada perigosa ainda no primeiro tempo, mas a primeira metade acabou com vitória parcial dos 'red devils'.

Na volta para o jogo, o PSG voltou mais agressivo, buscando tentar resolver logo o jogo. Mbappé entrou na área, limpou, chutou uma bomba cruzada e De Gea fez uma bela defesa e jogou a bola para escanteio.

E após um cruzamento de Kurzawa na área que acabou pegando efeito e batendo no travessão, a bola acabou saindo para escanteio. E justamente desse escanteio, saiu o gol para o PSG. Neymar cobrou escanteio e Martial acabou jogando de cabeça para o próprio gol. Um belo presente para os donos da casa.

A partir daí, o jogo foi lá e cá. Rashford buscando o gol, mas parando na zaga, Mbappé tendo um chute travado após entrar na área, Kean recebendo na frente e sendo desarmado na área, Martial cabeceando uma bola que passou raspando no travessão.

Então Pogba entrou e deu um ar mais agressivo aos ingleses. Primeiro, uma tabelinha de Martial com Pogba, que devolve de letra, acaba com o chute travado na hora pela zaga.

Com um time visitante mais inspirado, as chances de fazer o gol da vitória vinham aumentando com o tempo. Bruno Fernandes recebeu de Wan-Bissaka, chutou cruzado e a zaga afastou. Na sobra Rashford tentou o chute e Navas pegou com o pé.

E então saiu o gol da vitória do time de Solskjaer: Rashford recebeu de Pogba na entrada da área, girou, carregou e chutou cruzado no cantinho. A bola bateu na trave e entrou no gol de Navas.

Com a vitória, o Manchester United sai na frente na luta pelo título de campeão da Liga dos Campeões 2020/21.

