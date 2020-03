Watford acabou com a série positiva do Liverpool na Premier League. Os de Jürgen Klopp foram derrotados por 3 a 0 na Vicarage Road, um resultado derrota que Virgil Van Dijk não engoliu.

O zagueiro holandês não hesitou em esconder seu desconforto após perder e comentou o caso em entrevista a 'SkySports': "É difícil de aceitar. Não é aceitável perder aqui por 3 a 0. Perder dói".

O jogador ainda elogiou o desempenho do time adversário: "Eles mereceram as oportunidades que criaram. Eles se concentraram no plano que tinham, marcaram três gols e não criamos muitas oportunidades. Temos que olhar para nós mesmos e continuar melhorando ".

"Se olharmos para toda a temporada, fomos bons na defesa. Acho que somos os que mais jogaram sem sofrer gols e o bom de nossa mentalidade é que trabalharemos para melhorar", acrescentou o holandês.

O foco agora é lutar novamente pela vitória contra o Chelsea na FA Cup: "Queremos seguir em frente e vencer o próximo jogo que está pela frente e que será pela FA Cup e então temos que receber o Bournemouth. Queremos reagir e mostrar novamente o que fizemos durante toda a temporada. Esse é o único caminho a seguir".