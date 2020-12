Com dois gols de cabeça, Karim Benzema foi o principal responsável pela vitória (2 a 0) do Real Madrid sobre o Borussia Mönchengladbach. As duas equipes deixaram o campo com vagas garantidas nas oitavas de final da Champions League.

No vídeo acima, você confere as palavras de Rodrygo após o jogo, onde ele diz: "Não é como começa, e sim como acaba".