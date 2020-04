"Não é fácil encontrar um jogador como Kane"

Harry Kane é o principal jogador do Tottenham, camisa '10', capitão do time e líder no vestiário. Sua saída do clube inglês seria uma perda irreparável.

Clubes como Real Madrid e Manchester United já mostraram interesse no atacante, que também já alimentou aos rumores com algumas declarações.

O brasileiro Lucas Moura, companheiro de Kane no Tottenham, falou sobre a situação do atacante e de como seria complicado encontrar uma peça de reposição.

"É difícil falar sobre o futuro de uma negociação porque é uma decisão pessoal. Tenho certeza de que o Tottenham recebe ofertas por Harry Kane todas as temporadas. Não sou eu quem tem que decidir, mas é claro que quero continuar jogando com ele. Quero ficar com ele porque ele é muito importante para nós e não é fácil encontrar um jogador como ele", disse a 'Sky Sports'.

"Todo mundo sabe que ele é um grande jogador. Ele é muito importante para nós, é nosso atacante e marca quase todos os jogos. Tenho certeza que Mourinho quer ficar com ele. Ele conta com ele pelo resto da temporada e também nas próximas", completou.