'Leo é difícil de administrar', revela Quique Setién

Quique Setién não se sentiu confortável no banco do Barcelona. Depois de uma sonora goleada e a saída do clube, o treinador concedeu uma entrevista a Vicente del Bosque no 'El País' onde falou sobre a sua passagem pela Catalunha.

"A experiência no Barça foi extraordinária. Tive a oportunidade de viver algo único. Disse aos jogadores que nunca havia estado em um vestiário como aquele. Estava com os melhores jogadores do mundo", relembrou Setién.

O treinador foi além, e explicou como se sentiu durante a sua passagem pelo conjunto azulgrana e, claro, não deixou de falar sobre a derrota para o Bayern pela Champions.

"Eu não fui eu mesmo. Não fui capaz, ou não sabia como sê-lo, a realidade é essa. Quando você fecha com um clube da dimensão do Barcelona, já sabe que as coisas não vão ser fáceis, apesar de ter os melhores jogadores do mundo. A realidade é que não poderia ser eu, nem fiz o que tinha que fazer. A goleada de 8 a 2 trouxe demasiados danos, entrou para a história do Barcelona negativamente. Assumo minha parcela de culpa e responsabilidade. Um dia escreverei sobre isso", comentou.

Setién não teve reparos ao falar sobre a sua relação com o craque do time, Leo Messi, com quem teve os seus altos e baixos durante os meses em que comandou o '10'.

"Acredito que o Messi é o melhor de todos os tempos. Houve outros grandes jogadores que foram ótimos, mas a continuidade que esse menino teve ao longo dos anos não foi igualada por ninguém. Talvez Pelé. Mas há outra faceta que não é o jogador e é mais complicada de gerenciar. Muito mais. Algo inerente a muitos atletas como visto no documentário de Michael Jordan. Você vê coisas que não espera. Leo é difícil de administrar. E quem sou eu para mudá-lo! Se eles o aceitaram como ele é por anos e não o mudaram...", revelou.

Por fim, não quis revelar se tem planos de voltar ao trabalho: "Sinto-me confortável em casa, com o mar, com as famosas vacas. O luto já ficou para trás", concluiu.