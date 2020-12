VÍDEO: "Não é impossível vencer em Old Trafford", diz Tuchel antes de United x PSG

Lutando por uma vaga nas oitavas da Liga dos Campeões da Uefa, o PSG tem uma "final" por jogar nesta quarta-feira contra o Manchester United, em Old Trafford.

Prestes a decidir a vida na Champions League, o treinador alemão sabe que não pode tropeçar se quiser permanecer no cargo. E uma derrota pode tornar a situação da equipe francesa para avançar de fase muito complicada.

Confira no vídeo acima o que disse Thomas Tuchel em entrevista coletiva concedida na véspera da partida. Ele se diz otimista com uma vitória na casa do time inglês.