"Não engordei nem um quilo"

Em sua primeira temporada no PSG, Keylor Navas conseguiu deixar em média 0,8 gols sofridos por jogo nos 31 compromissos que o gol do clube francês foi defendido por ele.

Sua contratação foi uma das melhores jogadas do PSG, além de ter conquistado um jogador cheio de comprometimento. Em livestream, Keylor Navas insistiu que está trabalhando duro para continuar com as mesmas condições físicas.

"Para ficar em forma, corro muito, mais do que durante toda a minha vida. Manter uma boa condição física é importante e faço exercícios todos os dias", disse ele.

O goleiro garantiu que não ganhou peso, "nem um quilo", como aconteceu com outros jogadores que foram vistos um pouco mais 'cheinhos'.

"Dedico-me ao futebol profissional e treino todos os dias desde os 15 anos. Parar por tanto tempo é raro. Você precisa se adaptar e esperar que as coisas melhorem e continuar curtindo a vida", continuou ele.

Keylor Navas disse que os jogadores "recuperarão o ritmo" rapidamente quando voltarem ao treinamento. O PSG se foca na Liga dos Campeões, já que a Ligue 1 foi cancelada.