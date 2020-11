"Não entendo como o Barça tirou Suárez para colocar Griezmann"

Antonio Cassano, em live no Instagram com Christian Vieri, falou de seus favoritos para a conquista da Liga dos Campeões e da situação do Barcelona.

"Vejo o Bayern e o Liverpool à frente de todos. O Barcelona sempre tem uma chance com Messi. E o Manchester City fará algo importante na Europa, mais cedo ou mais tarde", disse Cassano.

Além disso, o ex-jogador italiano de 38 anos se referiu à inesperada saída de Luis Suárez do Camp Nou, para jogar no Atlético de Madrid de Cholo Simeone.

"Alguns dizem que ele é velho, tiraram ele do Barcelona, ​​outra loucura. Ele marcou 350 gols em seis anos. Não se entende por que o tiraram para colocar Griezmann como atacante", disse o homem de Bari.

Por fim, Cassano também dedicou algumas palavras a Messi: "O recorde histórico da Argentina em finais disputadas e gols marcados é o de Messi. Do que estamos falando? Ele tem 70 gols na Seleção, Maradona mais de 30. Sempre jogou com grandes atacantes, Higuaín e outros, mas nunca com grandes zagueiros ou goleiros".