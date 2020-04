"Não entendo por que um atleta não pode treinar"

Todo fã do futebol está sentindo falta de ver a bola rolar. A pandemia do coronavírus paralisou as principais competições do mundo, mas já há quem pensa que é a hora de voltar.

Claudio Lotito, presidente da Lazio, é partidário de que os as atividades sejam retomadas pouco a pouco, começando com os treinamentos do time principal.

"Enfatizo que ninguém está subestimando a situação atual. Há um mês e meio, lancei a ideia de fazer um teste sorológico, que nos permite entender se uma pessoa foi exposta ao vírus. Não entendo por que um atleta, controlado diariamente por grandes profissionais, não pode treinar", disse em entrevista ao site oficial do clube.

"O treinamento pode ser realizado com controles constantes, em um centro esportivo como o de Formello (CT da Lazio), que é protegido da melhor maneira possível contra o vírus. Não entendo cientificamente qual seria o problema. Não se colocaria em perigo de forma alguma a saúde das pessoas ao redor dos jogadores", concluiu.