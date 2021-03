O Real Madrid de Zinedine Zidane e a Atalanta de Gian Piero Gasperini se enfrentam nas oitavas de final da Liga dos Campeões, partida que acontece nesta terça-feira, dia 16, no Di Stéfano. (Confira as prováveis escalações aqui)

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico Zidane, onde ele falou sobre o jogo de volta e disse que não está nada decidido.