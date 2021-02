"Não estou certo de que Messi continuará, mas tenho esperança"

O Barcelona vive um grande momento depois de um começo de temporada com muitas dúvidas onde até questionaram o projeto de Ronald Koeman. Muito mais adaptado, o treinador do Barça falou com 'The Athletic' sobre os seus primeiros meses nesse que foi também o seu clube como jogador.

Koeman tratou de revelar a pergunta que todos os 'culés' se fazem após a ameaça de saída do craque em 2020. Leo vai continuar no Barça ou não? “Não tenho certeza, mas tenho esperança. Ainda é um grande jogador e continua ganhando jogos pela equipe. Olha como ele está jogando nas últimas semanas. Está muito envolvido com o clube e com a equipe, mas ninguém sabe o que vai acontecer", explicou Ronald.

O treinador do Barça lembrou o conflito entre Leo Messi e o Barcelona quando chegou e garantiu que foi claro com ambas as partes. Para o clube, ele disse: "Ok, não é problema meu. É um problema entre o clube e Leo Messi. E vocês têm que resolver isso."

"O Barça me disse que não o iam transferir e que ele ficaria. Foi um momento difícil para Léo, mas finalmente aceitou", continuou.

Sobre a conversa com o argentino, Koeman deu a entender que também tentou apoiá-lo: “Eu disse a Leo: 'Ficaria muito feliz se você ficasse. Se não, a decisão é sua e é o que você tem que falar com o clube. Se você ficar, fará parte do time e jogará na sua posição para trazer à tona o que há de melhor em você".

"Falei com ele em casa antes de começarmos a temporada, fiz planos com ele e ele ficou muito entusiasmado. Aos poucos, foi aceitando essa situação e já está jogando muito melhor", concluiu o treinador do Barcelona, ​​que também passou nas pontas dos pés sobre a goleada sofrida pelo Bayern (2-8): "Messi não estava feliz com uma equipe que perdeu por 8 a 2 nas quartas de final contra o Bayern. Claro que ele estava chateado e queria ir embora".