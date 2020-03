"Não estou muito longe, espero voltar em duas ou três semanas"

Harry Kane, principal nome do elenco do Tottenham, desfalcou o time no momento mais importante da temporada. O jogador deixou o campo na partida contra o Southampton pela 21º rodada da Premier League com um lesão no tendão da perna esquerda e teve que ser operado.

Agora o camisa '10' vai trabalhando na sua recuperação e até já voltou a treinar com bola. A parada do futebol pela pandemia do coronavírus vai servir para o atacante recuperar a condição física.

"Não estou muito longe. Espero voltar com a equipe em duas ou três semanas. Estou em um bom estágio, praticamente fazendo tudo, agora é sobre melhorar minha condição física", disse em declarações ao site oficial do Tottenham.

"É uma situação tão estranha que ninguém nunca passou por isso antes. Como tudo, você tem que ser positivo e fazer o que pode. Até agora, minha família e eu estamos indo bem, e continuarei trabalhando duro, trabalhando na academia, em casa, e fazendo o que posso. Só temos que esperar e ver", completou.

Na atual temporada Kane disputou 25 partidas, marcando 17 gols e dando duas assistências em 2.230 minutos em campo.