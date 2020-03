O Chelsea recebeu o Liverpool em Stamford Bridge e avançou para as quartas de final da FA Cup com muita superioridade. A equipe de Lampard impuseram a terceira derrota aos de Klopp em apenas 15 dias.

Um dia após a eliminação, o treinador 'red' explicou sobre o resultado: "Perder por 2 a 0 não é legal, mas neste caso é relativamente fácil de explicar: cometemos dois grandes erros. Adrian fez uma super defesa um ou dois segundos antes e depois teve um chute muito bom do Willian e ele não conseguiu defender".

"Mas antes disso perdemos a bola e isso é um problema. Não foi o maior choque porque é futebol. Gostei da reação, gostei da maneira como jogamos, algumas coisas boas, foi um jogo super intenso e as duas equipes estavam realmente correndo como loucas", acrescentou.

Dos três últimos jogos que disputou longe de Anfield, saiu derrotado em todos - contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, Watford pela Premier League e Chelsea pela FA Cup.

Sobre as derrotas após grande sequência de jogos com invencibilidade, Klopp amenizou: "Não, não estou preocupado com o momento, mas é o futebol e nunca pensamos que seria uma temporada fácil, que seria um jogo fácil. Sempre foi claro que seria difícil".

O 2x0 contra o Chelsea fez os Reds se despedirem da FA Cup e deu fim à possibilidade da conquista da Tríplice Coroa. Com o sonho do Bicampeonato da Liga dos Campeões ainda vivo, o Liverpool poderia repetir o feito do Manchester United de 1999 e conquistar, em uma mesma temporada, os três títulos de peso: Champions, Premier League e FA Cup.

Mesmo com 22 pontos de vantagem em relação ao vice-líder do Inglês, o Liverpool não pode se acomodar, ainda mais visando o ritmo de jogo para reverter o placar sofrido na Liga dos Campeões.