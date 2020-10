Não foi Brasil contra Alemanha, mas foi 7 a 1

A França é a campeã do mundo e deixou isso bem claro para seus rivais. Em seu amistoso contra a Ucrânia, ela teve a oportunidade de mostrar misericórdia e deixar rolar ou ser dura e mostrar porque levantou o caneco mais precioso dos últimos tempos.

E ela optou pela última alternativa. Didier Deschamps combinou em seu esquema a ousadia da juventude com a garantia dos pesos pesados ​​e o resultado foi um chocolate que deixou seus rivais indigestos. Sete gols a favor, apenas um contra e um verdadeiro show de futebol.

Antes do minuto 40, os homens de Shevchenko não tinham nada que fazer e perdiam por 4-0. Camavinga fez sua estreia com um belo gol de bicicleta, Giroud marcou um gol espetacular que o colocou na frente de Platini na lista dos artilheiros com a camisa da França com seu doblete e Mykolenko fez o quarto em seu próprio gol.

Isso tudo apenas como carta de apresentação, porque na segunda metade houve mais do mesmo. A Ucrânia aproveitou o cansaço que acabaria afetando a França para se reordenar. O prêmio foi encontrado por Tsygankov, que diminuiu a gigantesca diferença. Zubkov tinha o 4-2 nas chuteiras, o que daria esperanças ao seu time, mas a bola bateu na trave.

E o campeão disse "chega". Tolisso, Mbappé -com uma jogada brilhante- e Griezmann completaram a vitória com os três gols que levaram ao 7-1 final. A França infinitamente superior, acrescentou mais uma vítima à sua lista e elevou sua moral antes de sua partida contra Portugal pela Liga das Nações.