"Não foi o seu melhor dia contra o Porto e ele sabe disso"

Uma das grandes surpresas das oitavas de final da Champions foi a eliminação da Juve para o Porto, que foi capaz de aguentar a pressão com um homem a menos.

Tanto que, Rummenigge, como outras personalidades do mundo do futebol, mostrou a sua surpresa com a queda da 'Vecchia Signora'.

"Sim, eu vi o jogo. Algumas vezes essas coisas acontecem. Os outros marcam gols e matam o jogo. É verdade que não foi o melhor dia de Ronaldo contra o Porto e ele também sabe disso. Acontece. Mas, no geral, foi um bom investimento, pois tornou a marca Juventus mais famosa", disse o diretor do Bayern em declarações a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ele marca muitos, muitos gols. Marcou três no domingo, certo? É um jogador importante, mas sozinho não pode fazer a diferença", completou.