"Não foi um bom dia para o futebol", diz Klopp sobre perdão ao City

Com seu estilo próprio, Jürgen Klopp também avaliou a decisão do TAS de anular a punição ao Manchester City, assim o time do Pep Guardiola poderá jogar a próxima edição da Champions.

O técnico alemão, que nessa temporada conquistou a Premier League, deu um 'cutucada' na decisão do Tribunal Arbitral do Esporte.

"Estou feliz que o City possa jogar a Champions no ano que vem, pois penso na liga, e o City com 10 ou 12 jogos a menos, com jogadores descansados... Não via nenhuma chance para os times, honestamente. E sobre tudo isso, fico feliz que o City jogue a Champions, mas não acho que ontem tenha sido um bom dia para o futebol, para ser honesto", disse Klopp.

"É difícil, acho que o Fair Play é uma boa ideia, mas não sei. Li pouco sobre o julgamento, e não cabe a mim julgar. Espero que continue, pois isso gera ao menos um tipo de fronteira de até onde você pode ir, e não além, o que é bom para o futebol. Se você começar a fazer algo que ninguém mais se importa, as pessoas mais ricas ou os países mais ricos podem fazer o que quiserem, e isso faria a competição realmente difícil', completou.