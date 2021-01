O Real Madrid não conseguiu superar a defesa do Osasuna e desperdiçou a chance de retomar a liderança de LaLiga ao ficar no 0 a 0 em jogo marcado pela neve em campo.

Após a partida, Zinedine Zidane lamentou as condições do gramado. "Para mim, isso não foi uma partida de futebol, as condições eram muito complicadas. Essa foi a sensação que nós tivemos com tudo o que aconteceu", disse o técnico.

"Não sabemos quando vamos voltar, se amanhã ou depois. Não foi um jogo de futebol. Vamos esquecer e pensar já na quarta-feira", acrescentou o francês, evidenciando descontentamento.

Zidane insistiu no assunto. "Jogamos a partida porque nos disseram que tínhamos que jogar. Vimos o que vimos. No final, jogamos", afirmou antes de deixar claro que o vestiário também ficou insatisfeito.

"Não são desculpas. Todo mundo quer ver um jogo de futebol e hoje não havia condições. É a impressão de todos. Respondo isso como treinador", continuou Zidane.

O técnico finalizou tirando o peso do tempo perdido com os problemas da viagem. "Ficarmos três horas no avião não afetou. O partido é de futebol, no campo. E não havia condições", concluiu.