"Não gosto de enfrentar Casemiro, está sempre bem posicionado"

Se Franco Vázquez tivesse que evitar um oponente, seria Casemiro. Ele deixou isso claro em sua conta do Instagram quando se dedicou a responder algumas perguntas de seus seguidores, e também comentou sobre o gol que mais comemorou com a camisa do Sevilla.

"Não gosto de enfrentar Casemiro porque ele é muito forte defensivamente e está sempre bem posicionado", afirmou o jogador. Com qualidade no desarme e bem colocado em campo, o volante do Real Madrid vira um guardião da zaga de Zidane e desafio para os adversários.

Quanto ao seu gol mais especial, Vázquez respondeu: "Meu gol mais comemorado foi contra o Betis no último clássico que jogamos em casa. Foi muito bom porque estava em nossa casa com a nossa torcida. E minha melhor lembrança é quando nos classificamos para a quartas da Liga dos Campeões, vencemos o Manchester United fora de casa. Foi impressionante e único".

A transmissão ao vivo também teve uma resposta curiosa do italiano de 31 anos : "Se eu não fosse jogador de futebol, teria tentado o tênis porque é um esporte que gosto muito e o vejo muito". Por enquanto, sua realidade é o Sevilha, onde ele vive sua quarta temporada e é um dos jogadores mais importantes.