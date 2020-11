Não há como esconder: Ancelotti, emocionado com Maradona

Ancelotti coincidiu com Diego Armando Maradona no futebol italiano. 'Carletto' como jogador do Milan e o 'Pelusa', com a camisa do Napoli. E tais lembranças parece que vieram à mente do italiano nesse sábado.

Sua equipe recebeu no Goodison Park o Leeds United de Marcelo Bielsa. E as câmeras acabaram 'flagrando o treinador dos 'toffees' e sua emoção durante o minuto de silêncio em memória a Diego.

A televisão focou em 'Carletto'. O técnico, com o olhar perdido, aguentou como pôde. Mas sua boca, fechada com força, escondia tal comoção e seus olhos marejados revelavam todo o sentimento.