"Não há favoritos, estamos a três jogos de ganhar a Champions"

Com um pouco mais de sofrimento do que o esperado nos últimos minutos, o Barça se livrou do imponente Napoli por 3 a 1 e entrou nas oito melhores equipes da Europa pela 13ª vez consecutiva (não falha desde 2007).

Após a partida, Sergi Roberto, um dos jogadores que participaram da partida, analisou a vitória e o passe do Barça. O da categoria de base quis destacar o bom trabalho da equipe e justificar a pressão a que a equipe italiana submeteu o Barcelona na última metade do jogo.

“O gol de Lenglet, de 1-0, nos deu muita paz de espírito. Tivemos o controle e o segundo e o terceiro acabaram por vir. No final, com 3-1 e sem nada a perder, é normal eles irem com tudo para cima. O objetivo era estar em Lisboa e isso foi alcançado”, afirmou em coletivade imprensa.

Nela, o jogador foi questionado sobre o Bayern de Munique, rival do Barça nas quartas de final e, para muitos, um grande favorito para levantar a 'Orelhuda'. Sergi Roberto quis deixar claro que tudo pode acontecer a jogo único e garantiu que a equipe vai disputar uma Liga dos Campeões que está muito possível para todos.

"Não sei o que será preciso para vencer o Bayern. Vamos nos preparar para o confronto e estudar seus pontos fracos. No momento, com este formato, não há favoritos. Qualquer um pode vencer. Estamos a três jogos de vencer a Champions League", disse.