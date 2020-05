Não há lugar para todos no paraíso

Todo jogador sonha desde a infância em ter sucesso em um grande clube. Real Madrid ou Barça são dois dos times mais procurados.

Apenas alguns conseguem. Os mais perseverantes, aqueles que trabalham duro para isso. E quando eles chegam ao Barça, por exemplo, quem vai querer pensar em um dia ter que sair?

É o que está acontecendo hoje no Barcelona. O clube tem claro sobre com quais jogadores quer contar e quais não têm futuro no clube.

Segundo o 'AS', dos jogadores que estão na lista de transferências, muitos nem sequer consideram deixar o Camp Nou. Alguns porque são felizes, outros porque querem competir pela titularidade... Cada um tem suas razões.

Jogadores como Arturo Vidal estariam nessa posição, pois deixou claro que quer continuar na equipe. Lenglet também disse recentemente que espera continuar vestindo azul-grana na temporada 2020-21. Rakitic só pensaria em sair se fosse para jogar no Sevilla... e, portanto, uma longa lista de etceteras.

E, se não houver saídas, as transferências são complicadas. Porque também há muitos outros loucos para assinar pelo Barcelona. Lautaro ou Pjanic, por exemplo, ficariam encantados em defender as cores do clube catalão no próximo ano.

Este não é o único problema que cerca o Barça em termos de mercado. O alto salário de seus jogadores seria outra desvantagem para encontrar acomodação para quem está disposto a sair.

O Barça se tornou um paraíso para jogadores de elite, mas tem uma capacidade limitada. Não há lugar para todos no Camp Nou.