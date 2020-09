"Não há negociação alguma com o Barça por Lautaro"

Lautaro Martínez tem o Barça no seu encalço. Aliás, de acordo com as últimas informações, os agentes do jogador teriam uma reunião pendente com a Inter para tentar acelerar a sua saída.

Mas, por enquanto, Javier Zanetti deixou claro em 'TyC Sports' que não pararam para falar com o Barça sobre Lautaro. “Hoje mesmo não há nenhuma negociação em andamento”, disse enfaticamente.

A Inter só se preocupa com o presente dele e que este tenha uma cor 'Nerazzurra'. “Estou feliz pelo presente do Lautaro, desde que ele chegou administrou bem, se deu conta do clube no qual estava chegando e a verdade é que quando você decide comprar um jogador como ele, jovem, com um grande presente e um futuro melhor, quando você vê o que o que ele faz por dentro e por fora... me deixa feliz, fiz muito para que acontecesse. Além da juventude, ele já mostra o quão grande é”, continuou.

E Zanetti entende perfeitamente que o Barça o quer. "No caso dele, sendo tão jovem e com tanta projeção, é normal que outras equipes o notem, mas o que vejo é um Lautaro que quer continuar na Itália", disse.

"Lautaro está feliz na Inter. Sei que podemos ter um atacante na Seleção Italiana por muitos anos. Isso faz sentido. Ele sabe que está em um grande clube e que está crescendo muito graças ao treinador", concluiu Zanetti.