"Não houve nenhuma oferta oficial do Barcelona"

Depois de sete temporadas no Chelsea, Willian decidiu deixar a equipe 'blue' e no verão passado ele fez as malas para jogar por outro time de Londres: o Arsenal.

Mas antes de dar o passo, o brasileiro estava na mira do Barça. Na Inglaterra, eles apontaram que o atacante ia vestir a camisa do clube espanhol, algo que acabou não acontecendo.

Willian, aproveitando a entrevista no 'FourFourTwo', quis esclarecer a situação. "Ainda há rumores, mas não houve uma oferta oficial do Barcelona para me contratar. Na verdade, temos falado muito sobre eles nas últimas temporadas, mas não teria ido só porque é o Barça".

“Não iria a nenhum clube sem conhecer os seus objetivos e o que esperam de mim porque não seria agradável estar ali, ou em outro lugar, se não estivesse no projeto e jogando muito”, acrescentou.

Por fim, o brasileiro explicou porque escolheu o Arsenal. "Foi o único clube que me mostrou um projeto que correspondeu às minhas ambições e é um dos maiores clubes do mundo", concluiu.