"Não íamos cometer outra vez o erro de não trazer Di María"

Depois de se ver sem jogar pelo seu país no início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, Di María finalmente foi escalado por Scaloni para os próximos compromissos.

O 'Fideo' voltou a estar concentrado com o 'Albiceleste' e tudo indica que nesta quinta-feira ele será titular na partida em La Bombonera contra o Paraguai.

Scaloni, no encontro anterior, reconheceu que errou ao não chamar o jogador nos primeiros dois jogos: “Na convocação anterior tínhamos Nico González e Lo Celso. Neste, Nico chegou com pouquíssimos minutos, o Lo Celso ainda não tinha entrado no ritmo de jogador de futebol e pensamos que desta vez não íamos cometer outra vez o erro de não trazê-lo".

Por fim, o técnico argentino falou sobre a relação que mantém com Di María, que em sua época ficou bastante zangado por não jogar com a 'Albiceleste'. “A minha relação com ele é perfeita, estamos felizes em tê-lo e ele está treinando muito bem”, finalizou.