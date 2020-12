VÍDEO: "Não importa a posição, estou feliz por jogar", diz Havertz no Chelsea

O Chelsea chegou já classificado à sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e teve um empate em 1 a 1 com o Krasnodar (Rússia).

Após a partida, Kai Havertz concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua posição dentro de campo. Confira no vídeo acima o depoimento do jogador de 21 anos, que chegou nesta temporada ao time inglês após ser transferido do Bayer Leverkusen.