"Não me arrependo de nada do que disse após o 'Clásico"

O Barcelona enfrenta seu segundo jogo da fase de grupos da Champions League, contra a Juventus nesta quarta-feira (21h00). Na prévia, Ronald Koeman passou por coletiva de imprensa para analisar o confronto e todo o entorno dos catalães, a começar pela polêmica da semana.

Foi falado sobre o pênalti em Sergio Ramos e as reclamações do Barça sobre a aplicação do VAR e a arbitragem de Martínez Munuera. O próprio técnico holandês protestou em roda de imprensa e isso pode acabar em punição a Koeman, mas longe de se retratar, ele enfatizou suas palavras.

“Não me arrependo nada das minhas declarações depois do 'Clásico'. Não está nas minhas mãos. Depois do jogo já disse que não queria falar mais sobre este assunto. O mais importante é o jogo desta terça-feira, jogar bem e ter uma boa resultado", disse Koeman.

Mesmo com o duelo com o Real Madrid prestes a acontecer, o holandês disse estar calmo: "Quando estava falando com o Barça para ser treinador, sabia que não seria um desafio fácil, devido às alterações que pretendíamos fazer e ao problema do COVID-19. Um desafio tão grande... Só peço tranquilidade e tempo. Quanto ao jogo com o Real, durante 60 minutos estivemos muito bem, vi a equipe com muita ambição”.

Já totalmente focado no duelo desta terça-feira contra a Juventus, Koeman analisou o que esperava: “Não é um jogo decisivo, penso que é um jogo entre duas grandes equipes que querem ir muito longe neste campeonato. Juve em casa... É importante que consigamos um bom resultado, com o futebol que queremos, e acima de tudo que busquemos oportunidades. Será um jogo de alto nível".

Uma das chaves passará pela presença ou não de Cristiano Ronaldo. O português não treinou, mas aguarda o último teste: "Para todos vai ser um jogo bonito de assistir e queremos sempre o melhor em campo. Ronaldo é um grande jogador, não sei se vai conseguir jogar. Não é problema meu nem decisão minha, mas espero que Cristiano esteja pela sua fama e pelo que o rodeia. Estaremos muito bem preparados aconteça o que acontecer".