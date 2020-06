"Não me arrependo de não ter estreado com o Atlético de Madrid"

Jonny encontrou a felicidade nos Wolves. Desde sua chegada, ele se tornou um jogador bastante importante no clube.

O zagueiro explicou como foi sua chegada ao clube da Premier. "Eu havia assinado contrato com o Atlético e surgiu a oportunidade de me juntar aos Wolves. Decidi aproveitar isso, especialmente por causa da oportunidade de vir para a Inglaterra, que é algo que eu queria fazer. Era fácil decidir", disse ele à Sky Sports.

"Não me arrependo de não ter conseguido estrear com o Atlético. É um ótimo time, um dos melhores do mundo, mas estou feliz com a decisão que tomei naquele dia", disse Jonny.

Jonny admite que, quando chegou, não sabia quase nada sobre o clube. "Eu não tinha muita ideia, só sabia que eles haviam sido promovidos e foi isso...", explicou ele sinceramente.

Antes de assinar pelo Atlético, Jonny jogou pelo Celta, mas decidiu que tinha que sair de sua zona de conforto. "É sempre difícil deixar sua casa, seu pessoal, mas foi uma decisão que tomei um ano antes. Decidi que queria deixar o Celta e aprender mais, para conhecer uma nova liga. Os Wolves chegaram e ainda estou aqui", concluiu.