"Não me dou com as Gallinas, mas apoio até morrer", diz Maradona

Maradona, ídolo do Boca Juniors e treinador do Gimnasia y Esgrima, comentou sobre a decisão do River Plate de não entrar em campo neste sábado pela Copa da Superliga Argentina, devido a pandemia de coronavírus.

"Eu os apoio até morrer. Veja, não me dou bem com as Gallinas, mas eu os apoio até morrer. Se os jogadores tomam essa decisão, apoio até morrer. Até morrer... Sabe por que?", disse Maradona em entrevista a ESPN.

"Porque aqui te servem de bandeja. Mandam jogar, sem público, sem sua família, sem nada", completou.

A Argentina registrou 31 casos do coronavírus, com duas mortes. O Ministério do Esporte e Turismo cancelou todas as atividades esportivas, menos a Copa da Superliga Argentina.