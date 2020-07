O técnico do Barcelona, ​​Quique Setien, comentou o empate contra o Atlético de Madrid no Camp Nou pro 2 a 2, classificou o resultado como uma "pena" e admitiu que sua equipe vê "cada vez mais difícil" o título da liga.

Em declarações a 'Movistar LaLiga', o treinador pediu aos jogadores que "continuassem trabalhando", apesar do fato de que a liderança estará quatro pontos atrás se o Real Madrid vencer nesta quinta-feira contra o Getafe, e negou que sua figura como técnico seja discutida depois os últimos resultados.

"Como treinador, não me sinto questionado", disse ele, antes de acrescentar que não "revelaria nada sobre a reunião" que ele teve em casa com o alto escalão da diretoria do clube.

"É uma pena, porque vemos cada vez mais difícil. Deixar esses pontos significa que estamos nos afastando do título, mas precisamos continuar trabalhando", afirmou.

Nesse sentido, Setién se disse "bastante feliz" com o desempenho de seu time, embora lamente por não ter "causado mais danos" ao Atlético, um time com "jogadores muito disciplinados".

O treinador apostou nesta terça-feira em um 4-4-2: "Continuamos fazendo coisas diferentes. Pensamos que seria suficiente jogarmos com Messi e Riqui Puig mais avançados".

Sobre a situação de Antoine Griezmann, que entrou nos acréscimos, o técnico defendeu sua decisão e disse que falaria com o jogador, mas que não se desculparia. Setién justificou dizendo que não fez essa substituição para humilhar o francês e que a considera "normal e correta".