"Não me sinto uma lenda do Real Madrid"

Os torcedores mais veteranos do Santiago Bernabéu ainda se lembram claramente do meia argentino com um toque requintado na bola. O nome dele era Fernando e ele seu apelido era Redondo. Um jogador de futebol que deixou um gotejamento interminável de grandes jogadas.

Este domingo marca duas décadas de uma delas, talvez a mais icônica, o toque de calcanhar em Old Trafford, que permitiu ao Real Madrid se classificar para as semifinais de uma Liga dos Campeões.

"Parece-me incrível que 20 anos se passaram. Deve ser porque as boas recordações mantêm a data mais próxima. Lembro bem da jogada. Para mim, era importante levantar a cabeça e fazer uma pausa para ver Raúl chegar no segundo pau", lembrou ele em 'AS'.

O argentino é bem lembrado pelos torcedores merengues. Apesar disso, Redondo foi franco. "Não me sinto uma lenda. Mas é muito gratificante para mim toda vez que visito Madri e recebo o carinho das pessoas com o passar do tempo. Nunca deixa de me surpreender", confessou.

"Meu relacionamento com o Real Madrid é eterno. Já não jogo com veteranos devido a uma lesão no joelho, mas mantemos contato. As vezes que vou ao Bernabéu ou ao Valdebebas me fazem sentir em casa", argumentou o meia argentino.

O ex-jogador analisou 'AS' alguns nomes próprios. "Casemiro é jovem e tem grande poder físico. Fede Valverde é muito jovem, ele tem uma grande dinâmica e em um curto período de tempo ele mostrou uma grande personalidade. Modric... é um jogador diferente, que desequilibra. Você tem que cuidar dele", disse ele.

Redondo quis falar sobre a nova política de transferências da equipe merengue, na qual aposta em jovens com muita projeção: "Real sempre acreditou e apostou muito em sua equipe juvenil, não apenas nas contratações".

As notícias de futebol são sobre a paralisação causada pelo COVID-19. "O que temos que viver é muito doloroso e complexo. Faço isso com incerteza, responsabilidade e ao mesmo tempo com a esperança de que juntos, como sociedade, possamos superá-lo", afirmou.