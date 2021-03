"Não pensei duas vezes", diz Toró sobre oportunidade de jogar no Sport

O Sport apresentou Jonas Toró como o mais novo reforço para a temporada. O atacante de 21 anos chega por empréstimo do São Paulo.

"Ano passado foi um ano bom para mim. Machuquei no primeiro semestre, mas no segundo pude ter sequência e isso me ajudou bastante. O interesse do Sport, teve em outras ocasiões, acabou não dando certo. Fiquei muito feliz de ter vindo. Tanto que quando falaram para mim eu não pensei duas vezes", disse o novo jogador do 'Leão'.

"Posso render na ponta esquerda, de centroavante, de ponta direita. Várias funções. Estou em ótimas condições, vinha jogando. Meu último jogo foi há uma semana, estava treinado também. E isso foi bastante bom, poder estrear o mais rápido possível", completou.

Confira no vídeo acima o que disse Toró!