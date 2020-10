"Não pensei duas vezes em ir ao Milan, porque é um clube muito grande"

Brahim Díaz (Málaga, 1999) vive seu melhor momento nos últimos anos. O seu alto nível no Milan, clube ao qual não pensou duas vezes em ir emprestado pelo Real Madrid, como garante a 'EFE', fez com que regressasse à Sub-21 três anos e um mês depois e voltasse com um doblete. Com apenas 21 anos, teve como treinadores Guardiola e Zidane, uma experiência "única".

Theo Hernández, ex-jogador do Real Madrid e atual companheiro de equipe, disse recentemente que, se o Milan se classificasse para a Liga dos Campeões, tingiria o cabelo com as cores do clube, preto e vermelho. Brahim, um pouco mais tímido do que o parceiro, garante em entrevista à 'EFE', entre risos, que o fará e que enviará uma selfie como prova.

P: Li recentemente que seu companheiro de equipe Theo Hernández disse que se o Milan se classificasse para a Liga dos Campeões, ele tingiria o cabelo de preto e vermelho. Você tem coragem?

R: (risos). Eu? Não sei o que prometer a você, mas eu o copio e tiramos uma selfie. Temos que continuar trabalhando, existe um grupo muito jovem e outros com experiência que nos ajudam muito e espero que possamos alcançá-lo.

P: Você fala de jogadores experientes, nesse aspecto Zlatan Ibrahimovic se destaca. É tão legal de perto quanto parece?

R: Não, não? (risos) Ele é um grande homem, desde que cheguei me deu conselhos muito bons. Como jogador a gente já vê o que ele é, ele continua fazendo a diferença em campo.

P: Aos 21 anos, você já teve Pep Guardiola e Zinedine Zidane como treinadores, dois técnicos que ganharam muito nos últimos anos. Como você avalia essa experiência?

R: Gosto muito deles e eles de mim. Eles me ajudaram muito e poder trabalhar com Pep e Zidane tem sido único, porque o que eles podem ajudar e aconselhar você é incrível.

Q: Quando Zidane voltou ao banco do Real Madrid, deu-lhe oportunidades e você teve um bom desempenho, mas na temporada passada você quase não teve destaque. É o que definitivamente te motivou a sair em busca de minutos?

R: O que eu queria era a continuidade que estou tendo agora, estando no Milan, que é um clube muito grande. Poder mostrar o meu futebol, o meu jogo e ajudar a equipe era o que queria.

Q: Objetivos no final da temporada: pintar o cabelo de preto e vermelho, ir para o europeu? E as Olimpíadas para encerrar a temporada?

R: (risos). Sim, sim ... no final vou continuar trabalhando como estou fazendo até agora, e melhor ainda para poder estar em tudo que me chamarem. É um orgulho vir para a seleção nacional e poder jogar. A coisa do cabelo? Porque não? Vou acompanhar o Theo se for preciso, não tenho nenhum problema, embora seja mais tímido do que ele, ele gosta mais dessas coisas.