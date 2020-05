"Não podemos aguentar mais um ano dessa palhaçada de Pogba no United"

Como todo verão, o nome de Paul Pogba aparece na capa da principal mídia esportiva, já que o francês poderia deixar o Manchester United.

Paul Ince, uma lenda da equipe do Old Trafford, foi duro em sua análise do francês em um artigo para 'Paddy Power' e o atacou sem piedade.

"O mais decepcionante é a maneira como ele se comporta. Seu desempenho e conduta refletem suas dúvidas. Você o compara a Bruno Fernandes e sua chegada, e é uma loucura", começou Ince.

"Ele nunca conquistou os fãs com suas performances, que às vezes foram quase péssima, embora em algumas ocasiões tenham sido brilhantes. Quando se custa o que ele custa, os fãs querem que você jogue bem regularmente. As expectativas eram grandes, mas... e seu agente também não é bom para o clube", continuou o ex-internacional com a Inglaterra.

Ince foi além em suas acusações: "O clube precisa tomar uma decisão o mais rápido possível, não pode suportar mais uma temporada da palhaçada de Pogba".

"É uma pena, porque ele poderia ter sido um ótimo jogador para o clube, mas não é. Se puder obter um bom dinheiro por ele agora, o clube o deixará ir", concluiu o ex-jogador.

Os fãs do 'diabo vermelho' reagiram a essas palavras com opiniões divididas e houve quem até defendeu o francês e atacou Paul Ince.