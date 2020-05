"Não podemos pensar no que deixamos para trás, é melhor pensar no futuro"

Quando Leo Messi fala o mundo do futebol escuta. O argentino resolveu dar a sua opinião sobre a nova realidade que a pandemia do coronavírus deixou ao futebol.

"Quando voltarmos a jogar, será como começar de novo. Teremos tempo para nos preparar antes do início da competição e, por outro lado, recuperaremos jogadores importantes para nós que estavam lesionados. Tecnicamente, será a mesma temporada, mas penso que todas as equipes e jogadores terão uma experiência diferente", disse o argentino à Adidas.

"Embora não tenhamos jogado dois jogos por semana, como era habitual, tentei treinar todos os dias e fazer os exercícios que me indicaram. Mas, obviamente, isso não tem nada a ver com o treino em grupo e, acima de tudo, o pior é não ter ritmo de jogo. Mas é o novo normal com o qual temos que conviver. Portanto, precisamos ter uma preparação antes de competir novamente", comentou.

"Não podemos pensar no que deixamos para trás este ano. É melhor pensar no futuro. Como voltar ao dia-a-dia do treino, ver os companheiros de equipe, jogar os primeiros jogos. Certamente será estranho a princípio, mas quero competir de novo", completou.

Messi teria mais uma chance para tentar o seu tão sonhado título com a Seleção Argentina, na Copa América, mas a pandemia adiou esse desejo, algo que o craque entende.

"Adiar a Copa América foi uma grande decepção, mas certamente foi a decisão mais lógica. Seria um grande evento para mim este ano e estava muito empolgado em jogá-la novamente. Foi difícil quando soube do adiamento, mas entendi perfeitamente"