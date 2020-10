"Não podemos sonhar muito com o título da Champions"

O Manchester City enfrenta o Porto esta quarta-feira na estreia das duas equipes nesta edição da Liga dos Campeões 2020-21. Olympiacos e Olympique de Marseille medem forças no outro jogo do grupo C.

O treinador Pep Guardiola falou à imprensa na prévia do duelo com a equipe portuguesa: “Toda temporada começa igual, por isso você já sabe a resposta. É apenas o primeiro jogo, o primeiro passo. Estamos longe de pensar em objetivos maiores. Não podemos sonhar muito com o que aconteceu nos últimos anos. Os jogos em casa são muito importantes para evitar sofrimentos na qualificação".

“Ainda tenho a sensação de que estamos muito próximos. Cada vez que analiso porque nos eliminaram, penso nisso. Mas também há ações que me dizem que não merecemos passar. Sei qual é a realidade deste clube: o próximo passo é dar um passo à frente na Champions League", acrescentou.

Sobre a derrota para o Olympique de Lyon na edição passada, disse: “Foi um momento difícil e me sinto responsável. Temos de aceitar que não fomos bons o suficiente. Sonhamos com as expectativas mais elevadas, mas temos de aceitar a situação com humildade. Agora estamos começando do zero novamente".

É assim que Guardiola vê o Porto

O treinador catalão analisou o duelo frente à equipa comandada por Sérgio Conceiçao: “Cada vez que jogo contra uma equipe portuguesa sei como é difícil. O futebol português é excepcional. A qualidade que têm, mesmo no banco. Gosto de ver a Seleção Portuguesa".

“Cresci com jogadores portugueses como Figo, Couto ou Victor Baia no Barcelona. Sou catalão, o nosso clima, estilo de vida ou comida são semelhantes. A Seleção Nacional deles é uma das minhas favoritas. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores. Eles têm um grande geração e um elenco fantástico. Os portugueses devem estar muito orgulhosos”, acrescentou.

Além disso, Guardiola sublinhou a importância de se estrear na Champions League com uma vitória: “Não posso negar que quando se joga o primeiro jogo fora não é tão importante como o primeiro jogo em casa, então o jogo desta quarta-feira é vital".