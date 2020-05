O jornal 'Sport' tem sua capa desta sexta-feiracom Leo Messi sendo o protagonista absoluto. Além de falar sobre seu confinamento, o argentino falou sobre uma discordância com Quique Setién.

"Nunca duvidei da equipe que temos e não tenho dúvidas de que se pode vencer tudo o que resta. Talvez Setién não tenha entendido ou explicado errado. Não podemos vencer a Champions jogando como antes da bola parar", disse Messi.

O jogador falou fazendo referência a declarações do técnico do Barcelona se dizendo contrário à opinião do capitão. O argentino havia dado a entender meses atrás que o baixo nível de jogo que eles estavam apresentando não era suficiente para levantar a taça da Champions League.

"Depois de tudo o que vi ao longo dos anos, podemos perfeitamente vencer a Liga dos Campeões. Não concordo com Leo nesse sentido. Já vimos como o Tottenham chegou à final e como o Atlético eliminou o time a ser batido, o Liverpool", disse o técnico, repercutindo as primeiras declarações de Messi.

Ainda antes da divulgação da entrevista na íntegra, já repercutia também o seguinte trecho do argentino sobre o mesmo assunto, se referindo ao seu currículo: "Todo mundo tem sua opinião e todos são muito respeitáveis. O meu se baseia no fato de eu ter tido sorte de jogar a Liga dos Campeões todos os anos", disse ele.

Por esse motivo, o capitão do Barcelona acredita que "esse intervalo pode acabar nos beneficiando". Além disso, Leo Messi disse que estava "fisicamente muito bem, estava treinando em casa esses dias e acho que me serviu para manter a forma", acrescentou.

Quanto ao confinamento, ele disse que foi "difícil, mas com as crianças e com Antonela tudo acaba se transformando em momentos que tento aproveitar com todos juntos".