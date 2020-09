Não poderia ser diferente, Cristiano abre o placar na 'era Pirlo''

A Juventus encarou o Novara Calcio no primeiro teste antes do início oficial da temporada 2020-21, que começará no próximo dia 20 de setembro, contra a Sampdoria.

Por tanto, esse domindo marcou a estreia de Andrea Pirlo como treinador da 'Vecchia Signora'. O ídolo 'bianconeri' assumiu a equipe após a saída de Maurizio Sarri.

E Cristiano Ronaldo, como não poderia ser diferente, se transformou no primeiro goleador da etapa de Pirlo nos bancos. Um gol que saiu no meio do primeiro tempo e serviu para abrir o placar.

O atacante português recebeu de Dejan Kulusevski na entrada da área rival e soltou a bomba em um chute cruzado, que não deu pra o goleirão.