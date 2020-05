Não poderia ser outro! Haaland marcou o primeiro gol da 'nova' Bundesliga

Só ele poderia ser o autor do primeiro gol nesta nova normalidade na Bundesliga. Erling Haaland sempre marca, e voltou a fazer isso neste sábado contra o Schalke 04.

Se havia alguma dúvida de que o intervalo poderia ter sido ruim para ele, o atacante de 19 anos não demorou para deixar claro que segue com ritmo de jogo e faro de gol.

Apesar de a partida já ter começado com lesões, o norueguês mostrou a partir do minuto 1 que ele estava fisicamente sobrando. Após participar ativamente de praticamente todas jogadas ofensivas, ele balançou as redes.

Após um toque de calcanhar de Brandt, Hazard mandou a bola para dentro da área e, com um toque suave, o norueguês desviou para dentro e marcou o primeiro gol do retorno do futebol na Alemanha.

Haviam passado apenas 28 minutos. Com seu rosto de menino e seu instinto assassino, ele comemorou afastado de seus colegas com uma dança lenta como manda o protocolo.

Foi seu décimo gol até agora na Bundesliga, depois de apenas nove jogos.