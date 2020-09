"Não podia permitir que o melhor jogador do mundo e da história, saísse do Barça"

Bartomeu resolveu quebrar o silêncio e falar sobre as várias polêmicas que estão rondando o Camp Nou. Em entrevista a 'TV3', o presidente do clube catalão falou sobre Messi e o pedido de impeachment.

"Como presidente nunca entraria em conflito com Messi. Nestes dias o vejo muito envolvido no projeto de Ronald Koeman. Não podia permitir que Messi, o melhor jogador do mundo e da história, saísse do Barcelona", revelou Bartomeu

Segundo o presidente do Barcelona, "para que cheguem jogadores outros devem sair". "Juventus? Suárez ainda é jogador do Barça. Além disso, não posso dizer mais nada", disse.

Depois de todos os acontecimentos, Josep Bartomeu é apontado pelo barcelonismo como o principal culpado pelo desempenho da equipe. Tanto que 20 mil assinaturas foram recolhidas para a abertura de um impeachment contra o presidente.

"A direção está surpreendida com o número de assinaturas, mas respeitamos a democracia e os estatutos do clube. Nestes momentos, ninguém se quer demitir. O clube não para e temos muito trabalho. Queremos continuar a trabalhar e esperamos o processo", concluiu.