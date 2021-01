VÍDEO: "Não posso revelar muito, o Cuca deve estar de olho"

Palmeiras e Santos jogarão nesse sábado a final da Copa Libertadores entre equipes brasileiras em busca de glória em um cenário histórico: o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Desde 2006, dois clubes brasileiros não se enfrentam em uma final da Libertadores. Em tal momento, o Internacional somou seu primeiro título ao derrotar o São Paulo, que havia conquistado sua terceira taça no ano anterior, após derrotar outro brasileiro, o Athletico Paranaense. A do Maracanã será a terceira final da competição entre times do Brasil.

No vídeo acima, você confere as palavras de Marcos Rocha, do Palmeiras, onde ele responde de maneira bem-humorada à uma pergunta específica sobre sua equipe.

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- Balbuena quer Gustavo Gómez campeão da Libertadores

- Cores do Maracanã para final da Libertadores será decidida pelos torcedores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

- Libertadores: dois técnicos e duas histórias em uma final