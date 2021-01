"Não queremos que Messi se vá; queremos os melhores e ganhar"

O pré-candidato à presidência do Barcelona, Víctor Font fez alguns pronunciamentos aos microfones do 'El Larguero', da 'Cadena SER', nos quais fez um balanço da evolução de seu projeto.

Font começou falando sobre um dos seus maiores rivais, Joan Laporta: “Temos de lhe agradecer muito pelo que fez em 2003. Começou um tempo glorioso que a nível esportivo durou até recentemente, mas é uma etapa que deve ser encerrada. Com nostalgia não vamos construir o futuro. Temos que construir um projeto para o futuro e é para isso que trabalhamos”.

Apareceu também o nome de Xavi Hernández, apesar de não ter recebido respostas públicas do ex-jogador de futebol: “Queremos tentar trabalhar com a sua supervisão naquele que seria o futuro projeto que traga as máximas garantias de sucesso. É um compromisso real, certo e para o bem do Barça gostaria que os restantes candidatos explicassem o seu projeto”.

"Conversamos com Puyol, Iniesta e diferentes ativos do clube para informá-los e descrever o que queremos fazer e saber a sua opinião sobre o futuro do Barça", acrescentou o candidato do Barça.

“A próxima Diretoria terá que fazer uma reestruturação da folha de salários”

Por outro lado, Víctor Font não teve dificuldade em reconhecer que o clube precisa de uma reestruturação da massa salarial, pois não é sustentável: “Não tem caixa para fazer contratações. Grandes investimentos não podem ser feitos nem neste mercado de inverno nem no próximo. Só agentes livres e aproveitam as possíveis vendas. A massa salarial do primeiro time não é sustentável com a receita que o clube tem agora”.

"O Barça aproveitaria a saída de Messi? Claro que não"

Por fim, reapareceu o nome de Leo Messi, cujo futuro no Barcelona é desconhecido, mas pelo qual aposta 100%: “Não seria bom para nós se Messi fosse embora. Este é um clube de futebol. Queremos ter o melhor e ganhar. Ele quer um projeto vencedor e é isso que temos que lhe garantir. Não falei com ele. Faz parte da agenda do dia 25”.