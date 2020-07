Quique, sobre suposta saída de Messi: "Não quero especular"

O Barcelona terá um duelo difícil no Estádio de Cerâmica. O Villarreal espera catalães que precisam vencer para se manter vivo na luta pelo título do Campeonato Espanhol.

Após Messi ter sua saída especulada por reportagem de 'SER' o técnico Quique Setién comentou sobre essa possibilidade na entrevista coletiva realizada neste sábado.

"Não vou especular porque não ouvi nada de Messi. Não tenho conhecimento. Não quero especular porque não é minha função. Vejo Leo bem. Todo o resto é especulação", disse o treinador sobre o futuro do argentino.

Para Setién, o '10' do Barcelona, aos 33 anos, segue com o mesmo ritmo independentemente da idade. "Ele está perfeitamente ciente do que deve fazer o tempo todo no jogo. Ele toma decisões, mas não acho que a idade tenha influência. Eu o vejo exatamente da mesma maneira", comentou.

O Barcelona visitará o Villarreal, "um dos melhores times desde o retorno do confinamento". "A realidade é que está fazendo as coisas muito bem. Um time com muito talento, em um ótimo momento, que também se defende bem. É um adversário que vai nos comprometer muito. Está em um momento muito bom", acrescentou Setién.

A dúvida entre os titulares do Barcelona está em Griezmann, reserva nos dois jogos mais importantes após a volta dos jogos. "Troquei algumas palavras com ele. Ele é um ótimo profissional, no fundo ele pode entender essa situação, como aconteceu com todos nós, mas ele é um rapaz extraordinário, tremendamente profissional e não o afetará quando tiver que jogar. Estou certo de que poderemos contar com ele 100% quando tiver que voltar ao campo", disse o técnico sobre o francês.

"Griezmann é um ótimo jogador e muito importante para o clube e para a equipe. Quando Griezmann joga, eles me perguntam sobre Ansu Fati. Não dá para todo mundo jogar, eu adoraria poder dar minutos a eles. E há outra questão que tenho que decidir de acordo com meus critérios, o que contribui ou não para a equipe. Isso eu coloquei em uma escala ", respondeu o técnico.

"Em um clube como o Barcelona, ​​com tantos jogadores, nem todos poderão jogar. Ficarão chateados, mas é normal. É uma decisão que tenho que tomar e assumir a responsabilidade", acrescentou.

Outro nome do ataque é Luis Suárez: "Eu acho que ele é um jogador que precisa estar em campo, já deu muitos gols ao clube, achamos que pode continuar fazendo isso e estamos confiantes. É verdade que há momentos em que poderíamos dar descanso a ele, mas isso depende das circunstâncias", avaliou Setién.

"Em relação à minha situação, não passo um minuto pensando no que pode acontecer, o que faço é focar nas coisas em que tenho que focar, na partida, para manter o nível de exigência. É verdade que temos que tentar acertar mais para vencer os jogos. Com minha situação pessoal, não gasto um segundo para ver além do que tenho que fazer", afirmou.

"Esta situação", assegurou Setien, "não podemos controlar os treinadores". "Este é o circo em que estamos envolvidos e o aceitamos, por isso somos treinadores. Não perco um minuto lendo ou escutando. Sei que há muito barulho ao redor. Estou focado no que preciso focar. Não é a primeira nem será a última vez que os resultados não acompanham", afirmou.

Setién ainda falou que Umtiti "não está em condições de participar" e que Riqui Puig "conquistou a continuidade".

O técnico encerrou a entrevista respondendo sobre as polêmicas da arbitragem e se ele se sente beneficiado por estar em um grande clube. "A realidade é que, a partir dessa percepção que tenho agora, há coisas que também chamam a atenção. Essas opiniões, é claro, eu reservo para mim. No final, às vezes você não sabe exatamente, vê de um prisma pouco objetivo. Sempre existirá esta polêmica com muitas coisas e esse é o circo em que estamos", concluiu.