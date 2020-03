Ele correu para se desmarcar e bateu diante da presença de Piqué para fazer o 1 a 0 para o Real Madrid. Então, apontou para o escudo perto dos olhares da torcida 'merengue' e acabou comemorando do mesmo modo de Cristiano Ronaldo.

O português estava nas arquibancadas assistindo ao jogo, mas Vinicius diz que só ficou sabendo disso depois da partida.

Isso foi explicado em uma entrevista publicada em seu próprio canal no YouTube: "Eu não sabia que Cristiano estava no Bernabéu. Nunca pensei em comemorar como ele, mas naquele momento me veio à cabeça, como se eu sentisse que ele estava lá".

"Depois, o presidente me disse que o CR7 estava no estádio e fiquei muito feliz por ter ajudado a equipe como ele costumava fazer", acrescentou Vinicius.

Seu gol, que contou com desvio em Piqué para enganar Ter Stegen, abriu o caminho para a vitória do Real Madrid no último domingo, com o qual os 'merengues' recuperaram a liderança do Liga.