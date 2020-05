"Não se deixa escapar uma oferta do Real ou do Barça assim"

Raúl Jiménez deixou o América para entrar no futebol europeu. No Atlético de Madrid, ele não conseguiu conquistar seu espaço e foi para o Benfica, para depois atuar pela Premier League.

O mexicano, em entrevista a 'ESPN', não escondeu o que significaria para ele receber uma proposta do Barcelona ou do Real Madrid.

"Uma oferta do Real Madrid ou do Barcelona... Não se deixa escapar uma oferta assim. Mas se eu fiquei aqui, estou lutando para me classificar para a Liga dos Campeões e por coisas importantes", disse ele.

O atacante comemorou todos os rumores, porque acredita que isso significa que ele está fazendo um ótimo trabalho nos Wolves: "Eu descubro através das redes sociais. Todos os dias surge uma nova equipe que me quer e é preciso ficar calmo. Se estão falando é porque estou fazendo bem as coisas, mas gostaria de continuar na Inglaterra porque estou feliz e adaptado".

Há alguns dias, Raúl Jiménez já admitiu que gostaria de ter tido mais tempo e sucesso no Atlético de Madrid.