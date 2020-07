O Leganés será o último adversário do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com o título nacional garantido e o desafio da Champions League se aproximando, Zinedine Zidane ressalta a necessidade de entrar em campo com a postura correta.

“Falta um jogo e temos de respeitar o campeonato. Sabemos que temos de jogar amanhã e vamos tentar dar o melhor, aliás, como sempre", disse o técnico em entrevista neste sábado.

"Cada coisa que conseguimos é mérito da equipe. Foi uma Liga complicada, na qual lutámos até ao final. Estamos uma fase para desfrutar, mas por respeito ao futebol e à competição ainda temos um jogo amanhã", acrescentou.

Zidane foi perguntado sobre Javier Aguirre, técnico do Leganés. "É um treinador com larga experiência e valorizo-o muito porque já fez muito como treinador em muitas equipes e fez sempre as coisas muito bem. É o que está a fazer com o Leganés e tenho um enorme respeito pela pessoa que é".

Sobre a luta de Benzema pela artilheria, o técnico torce por seu compartiota. "Claro que ficarei feliz por ele, se for o melhor marcador, mas isso não significa nada. Não vou dizer quem vai jogar. É um jogador que se tem saído bem e que merece ganhar o Trofeo Pichichi. Nesta última jornada ficará tudo decidido".

Uma das perguntas foi sobre o mau desempenho do Barcelona na reta final da Liga. "Quando você vê as partidas que o Barcelona fez, de todas que jogaram, perderam a última. De dez jogos, ganharam sete, com três empates... isso é o futebol. Nós fizemos um grande fim de temporada. Não se pode desprezar o que o Barcelona fez".

O fato de conquistar um título a cada 19 jogos foi tema de questionamento. "Não provoca qualquer sensação especial. Sou apenas um felizardo por poder estar aqui neste clube e com estes jogadores. Por isso desfruto tanto diariamente. Isto um dia acabará, como já aconteceu uma vez, e só penso no dia a dia", respondeu.

O técnico evitou falar sobre a próxima temporada. "Ainda falta o jogo de amanhã e a Champions League. Tendo ainda competição pela frente, não vou falar da próxima época enquanto esta não terminar. As coisas fazem-se aos poucos".